Воробьев сообщил о последствиях атаки беспилотников в Подмосковье 28 мая

Воробьев: при атаке БПЛА 28 мая пострадали 3 дома в селе в Чехове

К этой минуте в небе над Подмосковьем сбили 42 беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона», — уточнил он.

Глава региона подчеркнул, что все службы сработали оперативно и слаженно.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — добавил Воробьев.

По каждому из случаев на месте работают экстренные службы.

Губернатор подчеркнул, что жителям всех пострадавших домов окажут всю необходимую помощь и поддержку.