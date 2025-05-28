Воробьев сообщил о последствиях атаки беспилотников в Подмосковье 28 мая

Воробьев: при атаке БПЛА 28 мая пострадали 3 дома в селе в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram

К этой минуте в небе над Подмосковьем сбили 42 беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона», — уточнил он.

Глава региона подчеркнул, что все службы сработали оперативно и слаженно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram
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«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — добавил Воробьев.

По каждому из случаев на месте работают экстренные службы.

Губернатор подчеркнул, что жителям всех пострадавших домов окажут всю необходимую помощь и поддержку.

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