Воробьев сообщил о последствиях атаки беспилотников в Подмосковье 28 мая

К этой минуте в небе над Подмосковьем сбили 42 беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона», — уточнил он.
Глава региона подчеркнул, что все службы сработали оперативно и слаженно.
«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — добавил Воробьев.
По каждому из случаев на месте работают экстренные службы.
Губернатор подчеркнул, что жителям всех пострадавших домов окажут всю необходимую помощь и поддержку.
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