Двигатель БПЛА упал на лобовое стекло авто во дворе в Одинцове

Двигатель сбитого беспилотника рухнул в лобовое стекло автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажки в Одинцове на улице Чистяковой. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

По его словам, осколки от разбитого стекла машины разлетелись на несколько метров и повредили соседние авто на парковке. Кроме того, упавший двигатель отскочил и поцарапал другую машину.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, средства противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотников. Обломки БПЛА упали в Одинцове, а также на проспекте Вернадского, задев многоэтажку ЖК «Миракс Парк».

По предварительным данным, в одной из квартир дома выбило окна, а также пострадал фасад здания. На место ЧП прибыли правоохранители и оцепили территорию.

В Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 48 беспилотников над Россией со вчерашнего вечера. Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью — 30.