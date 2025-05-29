Силы ПВО сбили 48 беспилотников над Россией со вчерашнего вечера

Силы противовоздушной обороны в период с 20:00 28 мая до утра 29 мая уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 30. Также по четыре БПЛА сбили над Орловской, Рязанской областями и Крымом.

«Три БПЛА — над территорией Московского региона, два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Тамбовской области», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что обломки одного из сбитых дронов упали во дворе жилого дома в Одинцове. Местные жители увидели яркую вспышку в небе примерно в 01:50. В результате ЧП два автомобиля получили повреждения.

Также фрагменты дрона задели многоэтажку ЖК «Миракс Парк» на проспекте Вернадского — в одной из квартир выбило окна. Дорога была усыпана осколками. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Они оцепили территорию.