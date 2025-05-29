После падения БПЛА оцепили территорию у дома на западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов и МЧС устраняют последствия атаки БПЛА на западе Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Правоохранители оцепили территорию у дома, который получил повреждения из-за падения фрагментов беспилотника. По информации агентства, в одной из квартир выбило окна, на уровне нескольких пострадал фасад.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что системы противовоздушной обороны сбили а городе три беспилотника. Обошлось без пострадавших.

В Сети появились сообщения, что обломки дронов протаранили элитный ЖК «Миракс Парк» в районе станций метро «Озерная» и «Юго-Западная».

На фоне ночных атак БПЛА в аэропорту Внуково вводили ограничения на полеты. Их сняли примерно в 3:17, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.