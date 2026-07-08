Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае, одна из них погибла

Две туристки сорвались при восхождении на скалу «Камень Желтый» в Пермском крае, одна из них погибла. Об этом 360.ru сообщил очевидец произошедшего.

ЧП произошло 3 июля. Женщины приехали в село Кын в составе туристической группы для сплава по реке. Группа была самостоятельной и состояла из туристов из Перми и Екатеринбурга.

Группа на два дня остановилась напротив села Кын в самый пик половодья 2 июля. Две женщины из группы переплыли на сапбордах на другой берег реки и решили подняться на гору. По словам очевидца, местность там трудно проходимая, троп нет.

«Они поднялись на гору, погибшая делал фото на горе и успела помахать мужу с горы и упала, ей на помощь бросилась подруга и также упала. Первая женщина разбилась сразу, вторую довезли на лодке по реке туристы 18 км и вызвали скорую, в лодке с пострадавшей был ее сын», — сообщил очевидец.

Лысьвенская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия с туристами.

«Две девушки при восхождении сорвались со скалы „Камень Желтый“ в села Кын Пермского края. Одна из пострадавших погибла, вторая с травмами доставлена в медицинское учреждение. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на контроле прокуратуры», — сообщили в надзорном ведомстве.

В соцсети сообщили, что прощание с погибшей туристкой состоится 8 июля в Храме в Перми. Погибшей было 46 лет.