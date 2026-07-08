В Пермском крае женщина погибла, сорвавшись со скалы во время селфи

Две женщины сорвались со скалы «Камень Желтый» в селе Кын, одна из них погибла, вторую госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По данным следствия, женщины решили сплавиться по реке Чусовой и полезли на скалу, чтобы сфотографироваться. В какой-то момент одна из них сорвалась и упала в воду, где и получила смертельную травму. Вторая попыталась ей помочь, но тоже не удержалась и ударилась головой.

Надзорное ведомство контролирует процессуальную проверку по этому делу. По предварительным данным, группа не регистрировалась в МЧС.

Ранее в Магаданской области пропали туристы, сплавлявшиеся по реке Армань. Спустя несколько дней их нашли живыми. Выяснилось, что их лодка перевернулась, а телефон утонул, и они не смогли подать сигнал о помощи.