На подлете к Москве за час уничтожили 10 беспилотников

Средства противовоздушной обороны за день сбили на подлете к Москве 10 дронов. Об этом в мессенджере MAX заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Военные ликвидировали БПЛА, начиная с 15 часов. Экстренные службы прибыли на место падения обломков беспилотников. Информация о пострадавших не поступала.

Во время налета дронов временно приостановили прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил, что меры ввели для необходимы для обеспечения безопасности.

За ночь на российскими регионами отразили атаку 86 БПЛА. По информации Минобороны, налеты отбили в Крыму, над Азовским морем, на Кубани, в Курской, Самарской, Белгородской, Саратовской, Волгоградской и Воронежской областях. В Краснодаре беспилотник сдетонировал у пассажирского автобуса.