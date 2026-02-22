Нефтебаза в Луганске загорелась из-за атаки дронов, есть пострадавший

Утром в воскресенье украинские военные атаковали беспилотниками нефтебазу в Луганске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города», — написал он в своем канале в МАХ.

После повреждения топливного резервуара произошел пожар, ранен охранник предприятия.

Оперативные службы активно работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Пасечник подчеркнул, что украинские националисты не могут смириться с поражениями на передовой и продолжают атаковать мирные города.

За ночь средства ПВО сбили 86 дронов над регионами России. Больше всего БПЛА уничтожили под Белгородом.

До этого в Запорожской области дважды произошло отключение электричества после атаки ВСУ. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.