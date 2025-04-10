Два старика-грабителя взорвали банкомат в Ставрополе и убежали без денег

Два пенсионера в Ставрополе взорвали банкомат и убежали без денег

Два пенсионера взорвали банкомат в Ставрополе на улице Ленина. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчины подорвали терминал с помощью тротиловой шашки. Довести ограбление до конца не удалось: когда банкомат взорвался, пенсионеры убежали без денег.

Полицейские ищут подозреваемых. В МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее похожая ситуация случилась в московском районе Свиблово. На первом этаже торгового центра прогремел взрыв — неизвестный подорвал банкомат.

Людей из ТЦ эвакуировали. По предварительным данным, злоумышленник хотел ограбить отделение банка. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. При взрыве никто не пострадал.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний парень, деньги забрать он не успел. Для взрыва воспользовался петардами.