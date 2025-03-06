Появилось видео с места взрыва банкомата в ТЦ «Свиблово»

Источник 360.ru показал видео с места взрыва банкомата в Свиблово

Мощный взрыв прогремел в четверг на первом этаже торгового центра в Свиблово. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Предварительно, в торговом центре неизвестный подорвал банкомат. СМИ сообщали о массовой эвакуации людей. Следствие предполагает, что злоумышленник пытался ограбить отделение одного из расположенных в ТЦ банков.

Судя по видео, площадь у торгового центра оцепили. Представители банка сообщили прессе, что при взрыве никто не пострадал. Деньги грабитель забрать не успел.

Полиция уже задержала злоумышленника. Это 20-летний молодой человек. Он использовал три петарды.

Пресс-служба московской прокуратуры в официальном Telegram-канале сообщила, что надзорное ведомство взяло на контроль происшествие. Власти возбудили уголовное дело — по какой статье, не уточнялось.

Информацию о взрыве в торгово-развлекательном центре «Свиблово» 6 марта сообщил источник редакции 360.ru. По его словам, пожар после взрыва не начался, а полиция оперативно прибыла на место происшествия.