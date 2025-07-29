Два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Ростовской области

Два сапера погибли в процессе разминирования украинского беспилотника в Сальском районе Ростовской области. Об этом в Telegram-канале написал глава района Владимир Березовский.

«К сожалению, сегодня произошел трагический случай: при разминировании вражеского БПЛА в Новосальске погибли двое саперов», — сообщил Березовский.

Он призвал жителей района не приближаться к обломкам беспилотников, а при обнаружении оперативно сообщить в службу 112. Также он напомнил о запрете снимать и выкладывать в мессенджеры и соцсети фото и видео БПЛА, комментарии о месте происшествия.

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область в ночь на 29 июля. Под ударом оказались Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы.

Один человек погиб, обломки БПЛА повредили железнодорожное полотно, более 10 поездов следуют с задержками до пяти часов. Над регионом сбили 22 беспилотника.