Более 10 поездов следуют с задержками из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Фото: РИА «Новости»

В ночь на 29 июля Ростовскую область атаковали украинские беспилотники, из-за падения обломков на железнодорожные пути в городе Сальске 11 поездов следуют с задержкой, сообщила пресс-служба РЖД.

По данным перевозчика, задерживаются поезда по следующим направлениям:

«Максимальное время задержки составляет до пяти часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — сообщили в РЖД.

В компании добавили, что пассажиров поездов дальнего следования, которые задержались в пути более четырех часов, обеспечили питанием.

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область возник пожар на железнодорожной станции в Сальске, дроны повредили крышу и окна частного дома на Социалистической улице. На улице Островского повредили автомобиль, один человек погиб.

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