Более 10 поездов следуют с задержками из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

В ночь на 29 июля Ростовскую область атаковали украинские беспилотники, из-за падения обломков на железнодорожные пути в городе Сальске 11 поездов следуют с задержкой, сообщила пресс-служба РЖД.

По данным перевозчика, задерживаются поезда по следующим направлениям:

№ 59 Новокузнецк — Кисловодск;

№ 523 Екатеринбург — Адлер;

№ 255 Челябинск — Новороссийск;

№ 509 Казань — Новороссийск;

№ 524 Адлер — Екатеринбург;

№ 358 Имеретинский курорт — Уфа;

№ 254 Новороссийск — Уфа;

№ 98 Кисловодск — Тында;

№ 202 Анапа — Красноярск;

№ 14 Имеретинский курорт — Саратов;

№ 270 Адлер — Чита.

«Максимальное время задержки составляет до пяти часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — сообщили в РЖД.

В компании добавили, что пассажиров поездов дальнего следования, которые задержались в пути более четырех часов, обеспечили питанием.

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область возник пожар на железнодорожной станции в Сальске, дроны повредили крышу и окна частного дома на Социалистической улице. На улице Островского повредили автомобиль, один человек погиб.