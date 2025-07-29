Более 10 поездов следуют с задержками из-за атаки БПЛА на Ростовскую область
В ночь на 29 июля Ростовскую область атаковали украинские беспилотники, из-за падения обломков на железнодорожные пути в городе Сальске 11 поездов следуют с задержкой, сообщила пресс-служба РЖД.
По данным перевозчика, задерживаются поезда по следующим направлениям:
- № 59 Новокузнецк — Кисловодск;
- № 523 Екатеринбург — Адлер;
- № 255 Челябинск — Новороссийск;
- № 509 Казань — Новороссийск;
- № 524 Адлер — Екатеринбург;
- № 358 Имеретинский курорт — Уфа;
- № 254 Новороссийск — Уфа;
- № 98 Кисловодск — Тында;
- № 202 Анапа — Красноярск;
- № 14 Имеретинский курорт — Саратов;
- № 270 Адлер — Чита.
«Максимальное время задержки составляет до пяти часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — сообщили в РЖД.
В компании добавили, что пассажиров поездов дальнего следования, которые задержались в пути более четырех часов, обеспечили питанием.
В результате атаки беспилотников на Ростовскую область возник пожар на железнодорожной станции в Сальске, дроны повредили крышу и окна частного дома на Социалистической улице. На улице Островского повредили автомобиль, один человек погиб.