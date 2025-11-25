Два детских сада в Туапсе закрыли после атаки БПЛА

Два детских сада в Туапсинском округе временно не принимают детей. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руденко в своем Telegram-канале .

«В Туапсинском округе два детских сада № 40 и 41 не принимают детей — осколки БПЛА на территории одного, выбитые окна в другом», — написал он.

Он связался с главой Сергеем Бойко и уточнил масштабы повреждений. Детский сад № 41 с завтрашнего дня начнет работать в полном режиме, а в детсаду № 40 будет организовано кратковременное пребывание детей.

С 27 ноября учреждения снова будут работать в обычном режиме. После завершения восстановительных работ вице-губернатор пообещал лично все проверить.

Краснодарский край этой ночью подвергся мощной атаке ВСУ. Ранения получили шесть жителей края. Главный редактор RT, журналистка Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим от ночной атаки беспилотников на Кубань.

Всего силы ПВО минувшей ночью уничтожили над регионами почти 250 украинских дронов ВСУ. Атаковавшие Россию украинские беспилотники, по данным Shot, несли в себе до 60 килограммов взрывчатки.