«Дети под лестницей вповалку спят»: Симоньян обратилась к жителям Кубани после атаки БПЛА

Главный редактор RT, журналистка Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим от ночной атаки беспилотников на Кубань. Об этом она написала в Telegram-канале .

«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам», — сказала она.

Симоньян отметила, что если кому-то из местных жителей понадобится помощь, например, починить крышу, то она готова поддержать их. Нуждающимся предложила написать в комментарии под постом.

За ночь силы противовоздушной обороны отразили атаку почти 250 беспилотников. Над Краснодарским краем сбили 76 дронов. Глава региона Вениамин Кондратьев назвал удары одними из самых интенсивных со стороны ВСУ. Шесть жителей края пострадали, не менее 20 домов получили повреждения.