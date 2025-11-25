Почти 250 дронов уничтожили силы ПВО над Россией минувшей ночью

Российские силы ПВО успешно отразили одну из крупнейших атак украинских дронов за последнее время. В ночь на 25 ноября было перехвачено и уничтожено почти 250 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Над Черным морем ликвидировали 116 беспилотных летательных аппаратов, над Краснодарским краем — 76, над Крымом — 23, над Ростовской областью — 16. Семь беспилотников сбили под Брянском, еще четыре — под Курском. Над Азовским морем уничтожили четыре дрона, над Белгородской областью — два, над Липецкой областью — один.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев охарактеризовал атаку на регион как одну из самых продолжительных и интенсивных атак со стороны киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Число погибших при атаке БПЛА в Ростовской области увеличилось до трех. Пострадали более 10 человек.