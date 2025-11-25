Атаковавшие Россию украинские беспилотники несли в себе до 60 кг взрывчатки

По данным журналистов, дроны несли в себе до 60 килограммов взрывчатки. БПЛА запускали из трех регионов Украины — Николаевской, Одесской областей и, вероятно, с аэродрома Кременчуг в Полтавской области.

Также появилась предварительная информация, что дроны несли осколочно-фугасные боеприпасы типа ОФБ-60-ЯУ.

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны уничтожили почти 250 беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов сбили над Черным морем — 116, также 76 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, 16 — над Ростовской областью, семь — над Брянской, четыре — над Курской.

Еще четыре беспилотника ликвидировали над Азовским морем, два — над Белгородской областью и один — над Липецкой.