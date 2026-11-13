В Марий Эл загорелся бывший цирковой манеж на 600 квадратных метрах
В поселке Медведево загорелся бывший цирковой манеж, который переделывают под детскую школу искусств. Об этом сообщили ИА МариМедиа в ГУ МЧС Марий Эл.
О возгорании стало известно около 11:00. Огонь охватил около 600 квадратных метров.
В тушении были задействованы 5 пожарных автоцистерн, пожарная автолестница АЛ-30 и коленчатый пожарный автоподъемник АКП-50.
По данным ведомства, в момент происшествия внутри здания проводились строительные работы. Рабочие смогли вовремя эвакуироваться. Никто не пострадал.
Причина пожара пока устанавливается.