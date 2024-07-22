Два человека погибли из-за пожара в квест-комнате в Махачкале

Shot: 19-летняя студентка сгорела заживо во время квеста в Махачкале

При пожаре в квест-комнате в Махачкале 19-летняя студентка сгорела заживо. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Огонь охватил помещение в «Доме ужасов» на улице Шеболдаева. Внутри здания проходили квест две пары, рассказали очевидцы. Пожар вспыхнул после того, как сотрудник поджег специальную перчатку и отбросил в сторону бензопилу с керосином. Одна участница была прикована наручниками к стулу.

В Республиканской клинической больнице РИА «Новости» сообщили, что еще одна девушка умерла в больнице.

«У нее были очень серьезные ожоги», — добавили в медучреждении.

В Краснодарском крае из-за взрыва газа загорелся магазин. ЧП случилось в Апшеронске. Очевидица сообщила, что взрыв уничтожил аптеку. По предварительным данным, пострадали 14 человек, одного удалось спасти из-под завалов.