Из-за взрыва газа в Краснодарском крае пострадали 14 человек

«Известия»: 14 человек пострадали из-за взрыва газа в Апшеронске

Фото: Пресс-служба МЧС

В Апшеронске при взрыве газа в магазине пострадали 14 человек. Об этом сообщил источник «Известий».

Ранения получили люди, которые находились на расположенной недалеко от места ЧП автобусной остановке. По предварительным данным, погибших нет.

Из-под завалов после взрыва спасли одного человека, сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края. Сообщение о пожаре на улице Ворошилова поступило в 07:55, уже в 08:05 огонь локализовали. В тушении огня задействовали 28 специалистов и 10 единиц техники.

Еще один пожар вспыхнул 22 июля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Огонь охватил здание после падения обломков украинского дрона. К тушению пожара привлекли 91 человека и 31 единицу техники.

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