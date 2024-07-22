Мощный взрыв газа спровоцировал пожар в Апшеронске

МЧС: в Апшеронске прогремел взрыв, из-под завалов спасли одного человека

МЧС Краснодарского края
Фото: МЧС Краснодарского края/Telegram

В Апшеронске утром 22 июля произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Обрушились строительные конструкции, под завалами остались люди. Об этом сообщило МЧС Краснодарского края.

Вызов поступил в 07:55. Взрыв, по информации МЧС, случился на улице Ворошилова.

«В результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров», — сообщила пресс-служба министерства.

К месту происшествия направили 28 специалистов и 10 единиц техники. Огонь локализовали за 10 минут. МЧС сообщило о наличии пострадавших, к девяти часам утра из-под завалов спасли одного человека.

Другой пожар произошел в Туапсе после атаки украинских дронов. Обломки БПЛА рухнули на инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода.

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