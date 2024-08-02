Запад вновь не заметит теракт ВСУ на рынке в Донецке — Захарова

Захарова назвала удар дроном по рынку в Донецке терактом против гражданских

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные в очередной раз совершили террористический акт против мирных жителей Донецка, ударив беспилотником по рынку. Однако международные деятели продолжат замалчивать их преступления, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Прицельный удар. По людям. Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения. И вот на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон», — сказала она.

Захарова предположила, что за рубежом проигнорируют атаку. Правозащитники вновь промолчат, международные организации погрязнут в бюрократии, а эксперты не смогут определить направление удара. Представитель МИД назвала настоящими защитниками солдат, которые находятся на передовой и отстаивают право на жизнь.

Дрон-камикадзе атаковал рынок в Донецке днем 2 августа, сообщили РИА «Новости» очевидцы. Беспилотник упал на дороге возле торговых рядов. Не менее шести человек пострадали.

Утром три БПЛА атаковали Шебекинский городской округ. Двое мужчин получили осколочные ранения.

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