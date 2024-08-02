РИА «Новости»: ударивший по рынку Донецка дрон-камикадзе ранил шесть человек

Ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей при ударе украинского беспилотника-камикадзе по рынку на западе Донецка. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила местная жительница, ставшая очевидицей атаки.

Она подчеркнула, что люди пострадали из-за разлетевшихся по территории осколков.

«Одного в голову и руку ранило, другого в ногу, одного работника рынка поранило и еще одного в плечо и ногу. Всего шесть человек», — заявила собеседница агентства.

Местная продавщица в беседе с журналистами отметила, что этот район регулярно атакуют прилетающие дроны. Она подчеркнула, что украинские боевики специально направляют сюда беспилотники, выбрав целью мирных жителей.

В представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации уточнили, что в результате атаки ударного дрона по рынку ранения получили три женщины и трое мужчин.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что очередной теракт украинских боевиков против мирного населения мировая общественность не заметит. При этом США продолжат предоставлять ВСУ деньги и боевую технику.