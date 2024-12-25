Дрон чуть не врезался в телевышку во Владикавказе, прогремел взрыв

Новый взрыв прогремел во Владикавказе. Как сообщил Telegram-канал Shot , на улице Осетинская Горка дрон пытался ударить в телевышку.

Информация о пострадавших выясняется.

Позже глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло заявил, что слухи, будто в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются. Он призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Этим утром взрыв прогремел в ТЦ «Алания-Молл». Погибла 57-летняя женщина, которая работала в торговом центре уборщицей. Пострадали, по предварительным данным, 13 человек. Меняйло выехал к месту ЧП.

Причиной происшествия в торговом центре во Владикавказе назвали взрыв газа. Вспыхнул пожар, огонь охватил 800 квадратных метров.