Дрон чуть не врезался в телевышку во Владикавказе, прогремел взрыв
Shot: БПЛА попытался ударить в телевышку во Владикавказе
Новый взрыв прогремел во Владикавказе. Как сообщил Telegram-канал Shot, на улице Осетинская Горка дрон пытался ударить в телевышку.
Информация о пострадавших выясняется.
Позже глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло заявил, что слухи, будто в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются. Он призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
Этим утром взрыв прогремел в ТЦ «Алания-Молл». Погибла 57-летняя женщина, которая работала в торговом центре уборщицей. Пострадали, по предварительным данным, 13 человек. Меняйло выехал к месту ЧП.
Причиной происшествия в торговом центре во Владикавказе назвали взрыв газа. Вспыхнул пожар, огонь охватил 800 квадратных метров.