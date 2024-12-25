Причиной ЧП в торговом центре во Владикавказе назвали взрыв газа

Shot: в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв бытового газа

Причиной пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, площадь возгорания составила уже 800 квадратных метров. Взрыв газа произошел на четвертом этаже здания. На месте ЧП работают правоохранители и спасательные службы. По информации Shot, взрывной волной в ТЦ выбило много окон. На опубликованных кадрах видно, что от здания идут клубы черного дыма.

Позже Telegram-канал сообщил, что в результате взрыва пострадали девять человек. Жертвой ЧП стала уборщица. Огонь охватил уже 900 «квадратов» здания.

Telegram-канала Mash, взрыв прозвучал перед самым открытием магазинов. Несколько прохожих на улице получили ранения осколками.

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло выехал на место ЧП. На месте развернули оперативный штаб. По данным