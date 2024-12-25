К месту взрыва в торговом центре «Алания Молл» выехал глава Республики Северная Осети — Алания Сергей Меняйло. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы», — написал глава региона.
Специалисты выясняют обстоятельства ЧП. Меняйло пообещал держать население в курсе.
Взрыв прогремел в ТЦ «Алания Молл» 25 декабря. Смертельные травмы получила женщина 57 лет — она работала в торговом центре уборщицей. Минимум 13 человек пострадали, большинство из них оказались сотрудниками ТЦ.
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Меняйло выехал к месту ЧП в торговом центре «Алания Молл»
При взрыве в ТЦ «Алания-Молл» погиб один человек
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