Меняйло выехал к месту ЧП в торговом центре «Алания Молл»

К месту взрыва в торговом центре «Алания Молл» выехал глава Республики Северная Осети — Алания Сергей Меняйло. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы», — написал глава региона.

Специалисты выясняют обстоятельства ЧП. Меняйло пообещал держать население в курсе.

Взрыв прогремел в ТЦ «Алания Молл» 25 декабря. Смертельные травмы получила женщина 57 лет — она работала в торговом центре уборщицей. Минимум 13 человек пострадали, большинство из них оказались сотрудниками ТЦ.