При взрыве в ТЦ «Алания-Молл» погиб один человек

Telegram-канал Baza сообщил о погибшем при взрыве в ТЦ «Алания-Молл»

Женщина погибла в результате взрыва в ТЦ «Алания Молл», сообщил Telegram-канал Baza . Официально эти данные пока не подтверждены.

Смертельные травмы получила 57-летняя женщина, которая работала в торговом центре уборщицей и сегодня пришла перед открытием.

Пострадали по меньшей мере 13 человек, большинство из них — сотрудники «Алания Молла». В момент взрыва посетителей там еще не было.

Причиной случившегося, по предварительным данным, стало скопление газа в здании. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. На месте работают оперативные службы.

Ранее на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода прогремел взрыв, в результате которого погибли двое рабочих. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.