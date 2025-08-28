Дрейфовавшего на бочке мужчину нашли мертвым в Хабаровском крае

Тело мужчины, которого унесло в Охотское море на бочке из-под ГСМ, нашли на побережье Хабаровского края. Об этом сообщила РЕН ТВ пресс-служба МЧС.

Труп обнаружили местные жители на побережье в Тугуро-Чемиканском районе. Его передали полицейским.

О происшествии стало известно накануне. Мужчину унесло течением на бочке из-под горюче-смазочных материалов. ЧП случилось, когда он и еще двое человек пытались перебраться через устье на автомобиле КамАЗ.

В итоге компания оказалась в зоне сильного прилива. Уровень воды повысился, и автомобиль заглох. Двое смогли спастись, а третьего унесло на плавающей бочке. На его поиски отправили вертолет МЧС Ми-8.

Ранее рыбак в Красноярском крае несколько дней дрейфовал на лодке с телом умершего брата по реке Чулым. Мотор судна сломался, и сибиряк вызвал спасателей.