Сибиряк несколько суток дрейфовал на лодке с телом умершего брата по реке Чулым

Тело с рыбаком и трупом его брата на дрейфующей несколько дней сломанной лодке доставили к берегу реки Чулым участники оперативной группы красноярского учреждения «Спасатель». Как сообщила пресс-служба организации, на рыбалку братья отправились еще четыре дня назад.

Во время сплава мужчины постоянно звонили родственникам, сообщая о своем путешествии.

В один из дней рыбак сообщил племяннику, что его отец умер, а мотор лодки сломался. Он попросил родственника вызвать спасателей к деревне Ершово, куда течение несло судно.

Оперативная группа вместе с сотрудником полиции перехватила дрейфующую лодку и доставила ее к берегу.

Труп умершего мужчины передали медикам, а его брата забрали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств смерти.

В середине июня сильное течение озера Торе-Холь унесло надувной матрас с тремя отдыхающими мужчинами.

Самостоятельно добраться до берега туристы не смогли и попросили о помощи. На сушу их доставил на лодке владелец местной базы отдыха.