Хабаровчанина на бочке из-под ГСМ унесло течением к Охотскому морю

МЧС спасает мужчину, унесенного на бочке к Охотскому морю

У побережья Хабаровского края развернули поисковую операцию после пропажи местного жителя: мужчину унесло на бочке в сторону Охотского моря. Подробности происшествия рассказали в МЧС.

На днях трое мужчин на грузовике переезжали устье реки Тыл. Когда уровень воды резко поднялся, у машины заглох мотор. Двое смогли спастись самостоятельно, а 38-летнего мужчину на бочке из-под ГСМ унесло течением к Охотскому морю.

Спасатели и местные жители безуспешно обследовали 25 квадратов по устью реки Тыл и берегу моря. Сейчас к поискам подключили вертолет Ми-8 — воздушное судно вылетело из Магадана в Тугуро-Чумиканский район.

«Вместе с наземной группировкой на месте работают 33 человека и шесть единиц техники», — добавили в пресс-службе.