Дом культуры загорелся на Ленинском проспекте в Москве

МЧС: пожар в ДК на Ленинском проспекте в Москве локализовали на 350 кв. м

В Москве загорелось здание дома культуры, расположенное на Ленинском проспекте. Пожар удалось локализовать на площади в 350 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ликвидации возгорания участвовали 94 специалиста и 27 единиц техники МЧС. Находившиеся в ДК люди эвакуировались самостоятельно.

«Пожар в доме культуры локализовали на 350 квадратных метрах», — уточнили в ведомстве.

Как сообщил источник 360.ru, в МЧС готовят вертолет на Ленинский проспект. Спасатели уже отправились на водозаборную точку на Воробьевской набережной.

Ранее в Подмосковье загорелся автобус на трассе в районе деревни Новая Купавна. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

В Башкирии сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящего дома в селе Мариинский. Еще 25 человек эвакуировали.