05 июля 2024 15:41 Четверых человек спасли из горящего дома в Башкирии
В квартире на улице Рашита Кудаева в селе Мариинский произошел пожар. Об этом сообщил сайт
mkset.ru со ссылкой на ГУ МЧС Башкирии.
Пламя распространилось по площади всей квартиры. Спасатели эвакуировали из дома 25 человек. Еще четверо, двое детей и двое взрослых, не смогли выбраться сами. Их смогли достать из горящего здания сотрудники МЧС.
Пожар потушили, проводится проверка.
Сегодня 14:23 Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области
Сегодня 14:09 Отрицание НАТО причастности к ударам по России назвали плохой игрой
Сегодня 14:02 Лавров не увидел признаков демократии во французских выборах
Сегодня 13:51 Более 100 химчан приняли участие в семейных играх по футболу
Сегодня 13:44 Российские войска уничтожили радар Giraffe и две установки Patriot в зоне СВО
Сегодня 13:43 Флаг ВДВ подняли в освобожденном районе Часова Яра
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте