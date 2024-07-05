Четверых человек спасли из горящего дома в Башкирии

В квартире на улице Рашита Кудаева в селе Мариинский произошел пожар. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на ГУ МЧС Башкирии.

Пламя распространилось по площади всей квартиры. Спасатели эвакуировали из дома 25 человек. Еще четверо, двое детей и двое взрослых, не смогли выбраться сами. Их смогли достать из горящего здания сотрудники МЧС.

Пожар потушили, проводится проверка.

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