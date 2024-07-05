Автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье

МЧС: пожарные потушили горящий автобус в деревне Новая Купавна

Спасатели потушили автобус, который загорелся в районе деревни Новая Купавна по дороге в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь распространился на площади 26 квадратных метров. Всего на месте ЧП работали две единицы техники и восемь специалистов. Пострадавших нет, причины возгорания не уточняются.

Ранее в пятницу сильный пожар произошел в деревне Золотой Колос Аксайского района Ростовской области. Огонь охватил три частных дома и семь хозяйственных построек.

В результате происшествия никто не пострадал, на место происшествия привлекали 45 специалистов и 13 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

⛈️Никакого «Орхана». Холодный фронт перепутали с ураганом

Кир Стармер. Что известно о новом премьер-министре Великобритании

Россию назовут главной угрозой. Зачем саммиту НАТО разгонять этот миф

Деликатный вопрос. Могут ли в России навсегда запретить никабы

«Бороться есть, чем». Экс-офицер назвал четыре способа противостоять дронам ВСУ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте