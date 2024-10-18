Должник из Кузбасса прокатил судебного пристава на капоте и сбил сотрудника ГИБДД

Житель Кузбасса прокатил на капоте судебного пристава, который арестовал его машину. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как мужчина сел в машину, едва не снес автомобиль ФССП и сбил пристава. Тот повис на капоте — водитель не остановился и проехался с сотрудником службы по дороге.

По данным СУ СК по Кемеровской области, все произошло в Киселевске на Гормашевской улице. Один из водителей грузовика заметил машину с человеком на капоте и преградил путь злоумышленнику. Должник попытался скрыться, двигаясь задним ходом, и сбил сотрудника Госавтоинспекции.

«Потерпевшим оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело. Специалисты начали опрашивать очевидцев.

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