Женщина за рулем иномарки сбила семилетнего мальчика в Удмуртии

Врачи госпитализировали семилетнего ребенка после ДТП в городе Можка. Мальчик попал под колеса легковой машины возле одного из домов на улице Родниковой, сообщает Udm-info со ссылкой на ГИБДД Удмуртии.

По сведениям ведомства, автомобилем марки Nissan Juke управляла 37-летняя женщина. Предварительно, пострадавший пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Сейчас полицейские выясняют все детали аварии. При наличии оснований следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

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