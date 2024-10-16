Женщина за рулем иномарки сбила семилетнего мальчика в Удмуртии

Врачи госпитализировали семилетнего ребенка после ДТП в городе Можка. Мальчик попал под колеса легковой машины возле одного из домов на улице Родниковой, сообщает Udm-info со ссылкой на ГИБДД Удмуртии.
По сведениям ведомства, автомобилем марки Nissan Juke управляла 37-летняя женщина. Предварительно, пострадавший пересекал дорогу вне пешеходного перехода.
Сейчас полицейские выясняют все детали аварии. При наличии оснований следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
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