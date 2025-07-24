Документы изъяли из офиса авиакомпании «Ангара»

Leonid Faerberg/Transport Photo Images
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com

В офисе авиакомпании «Ангара», которой принадлежит разбившийся в Амурской области Ан-24, начались обыски. Об этом в разговоре с  РИА «Новости» сообщил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Выемка документов проходит в авиакомпании „Ангара“», — рассказали агентству.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевший из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение при подлете к аэропорту назначения в Амурской области. Обломки воздушного судна были обнаружены в лесистой местности в  16 километрах от Тынды.

Всего в самолете находились 49 пассажиров,  в том числе дети  и члены экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

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