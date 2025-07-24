Документы изъяли из офиса авиакомпании «Ангара»

В офисе авиакомпании «Ангара», которой принадлежит разбившийся в Амурской области Ан-24, начались обыски. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Выемка документов проходит в авиакомпании „Ангара“», — рассказали агентству.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевший из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение при подлете к аэропорту назначения в Амурской области. Обломки воздушного судна были обнаружены в лесистой местности в 16 километрах от Тынды.
Всего в самолете находились 49 пассажиров, в том числе дети и члены экипажа. По предварительным данным, все они погибли.
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