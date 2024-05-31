Пострадавших в результате ЧП в московском метро нет. Экстренные службы делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть движение поездов в привычный график. Об этом 360.ru заявила замначальника московского метрополитена Юлия Темникова.

Она сообщила, что только что вышла с пострадавшего объекта. Пути метро свободны, все спокойно, указала Темникова.

«Никаких очагов возгорания и уж тем более пожара, нет», — подчеркнула она.

По ее словам, причиной ЧП стала небольшая техническая неисправность подвижного состава.

«Все пассажиры были своевременно выведены со станции нашими сотрудниками. На участке работают МЧС и оперативные службы, Росгвардия», — добавила она.

Темникова отметила, что пострадавших в ходе ЧП удалось избежать. На данный момент ни одного пассажира на станции метро «Спортивная» нет. Сотрудники спасательного ведомства и метрополитена делают все возможное, чтобы как можно скорее войти в привычный график движения.

По ее словам, столичный дептранс организовал компенсационные маршруты для развоза пассажиров.