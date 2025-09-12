До прибытия пожарных из горящей тамбовской психбольницы эвакуировали почти 50 человек

Спасатели потушили пожар в психиатрической больнице в Тамбове. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

ЧП произошло в медучреждении на улице Московской. Для ликвидации пожара ведомство направило семь единиц техники, в том числе две автолестницы. Пожарные приехали через семь минут после вызова и оперативно потушили огонь.

До прибытия спасателей персонал эвакуировал из лечебницы 49 человек. Пресс-служба также подтвердила информацию о пяти пострадавших.

«Причины и обстоятельства пожара будет установлены в ходе процессуальной проверки дознавателем МЧС России», — отметили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что двое пострадавших с серьезными ожогами находятся в тяжелом состоянии. По его данным, палату могли поджечь сами пациенты. Огонь разгорелся в психбольнице примерно в полночь.