Названы несколько причин пожара в психбольнице в Тамбове

Пожар в психиатрической больнице в Тамбове мог случиться по нескольким причинам. Есть версия, что сами пациенты подожгли палату. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Происшествие случилось сегодня примерно в полночь. Огонь разгорелся в палате Тамбовской психиатрической больницы на Московской. Из здания эвакуировали примерно 50 пациентов и сотрудников учреждения.

Пять человек пострадали, их госпитализировали с серьезными ожогами. Состояние двоих из них оценивают как тяжелое.

Ранее пожар случился в подмосковной деревне Литвиново. Загорелись паллеты на открытой площадке. Огонь распространился на 800 квадратных метрах. На место оперативно прибыли спасатели, возгорание ликвидировали.