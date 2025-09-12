Пожар вспыхнул в психбольнице в Тамбове, есть пострадавшие

Крупный пожар разгорелся в психиатрической больнице Тамбова. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Огонь вспыхнул ночью в одной из палат. В результате ЧП пострадали пять пациентов, двое из них — в тяжелом состоянии.

По данным канала, спасатели потушили пожар. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее пожар зафиксировали ночью в частном доме в городе Шадринске Курганской области. Во время тушения огнеборцы обнаружили внутри здания тело мужчины 1962 года рождения. Следственный комитет начал проводить доследственную проверку по факту его гибели.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность электропроводки. Окончательные выводы сделают после проведения экспертиз.