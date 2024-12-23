Директор филиала энергокомпании в Минеральных Водах рассказал о скандальном корпоративе

Энергетики в Минеральных Водах бурно отпраздновали собственный профессиональный праздник — в интернете появились пикантные кадры с участием танцовщицы в БДСМ-наряде. Директор минераловодского филиала «Ставэлектросети» Сергей Кайшев рассказал 360.ru подробности случившегося.

Он сообщил, что после скандального мероприятия лишился должности и что сегодня у него последний рабочий день. По словам собеседника 360.ru, вызвавшие резонанс выступления не были запланированы заранее — он не исключил, что его кто-то захотел таким образом подставить.

«Это закрытая вечеринка. Вечеринкой даже не назовешь, это закрытый корпоратив, не для общественности — чисто коллективом. Выложили это сотрудники заведения, я так понимаю», — рассказал он.

Ранее психолог Александра Миллер рекомендовала не налегать на алкоголь на корпоративах и строго соблюдать заранее очерченные нормы приличия, чтобы избежать последствий.