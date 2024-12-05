Психолог Миллер посоветовала не налегать на алкоголь, чтобы избежать недоразумений на корпоративе

Корпоративы нередко становятся причиной нежелательных связей между коллегами. Как этого избежать, Life рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.
Она объяснила, что самое главное — это до корпоративной вечеринки определить свои границы допустимого и придерживаться их. Кроме того, не нужно налегать на алкоголь, который зачастую становится катализатором неформальных отношений.
Наконец, если с каким-то коллегой возникла симпатия, то лучше не оставатся с ним наедине и все быть в группе людей. Если же близость все же произошла, не стоит резко менять свое отношение к человеку и обсуждать это с другими сотрудниками. Нужно сохраняться профессионализм и поговорить о случившемся только с участником событий.
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