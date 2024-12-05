Психолог Миллер посоветовала не налегать на алкоголь, чтобы избежать недоразумений на корпоративе

Она объяснила, что самое главное — это до корпоративной вечеринки определить свои границы допустимого и придерживаться их. Кроме того, не нужно налегать на алкоголь, который зачастую становится катализатором неформальных отношений.

Наконец, если с каким-то коллегой возникла симпатия, то лучше не оставатся с ним наедине и все быть в группе людей. Если же близость все же произошла, не стоит резко менять свое отношение к человеку и обсуждать это с другими сотрудниками. Нужно сохраняться профессионализм и поговорить о случившемся только с участником событий.