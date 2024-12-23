«За чей счет банкет?» Голый корпоратив в Минеральных Водах попал на видео
Ставропольские энергетики устроили голый корпоратив
В Минеральных Водах местные энергетики устроили голый корпоратив и пригласили на него танцовщицу. Та исполнила откровенный номер, участником которого стал человек, похожий на начальника Горэлектросетей Алексея Ротенко, сообщило издание «Блокнот».
В соцсетях появились пикантные кадры с мероприятия. На видео видно, как мужчина сидит на стуле, а вокруг него танцует полуголая девушка в БДСМ-наряде. Участник этого действа гладит танцовщицу, в том числе по интимным местам.
Затем мужчина оказался на полу без рубашки, а девушка оседлала гостя.
«Круто. За чей счет банкет? В тариф за электроэнергию заложены сеи мероприятия тоже?» — поинтересовались в Сети ставропольцы.
Другие пользователи напомнили, что сейчас не время для таких вечеринок.
«Лучше бы работникам денег подкинули вместо корпоратива! Не время сейчас их устраивать.Тем более, такие!» — возмутился один из комментаторов.
Россиянам посоветовали контролировать количество выпитого на корпоративе. Это поможет избежать приставаний со стороны пьяного начальства.