Девочка выжила после падения с 25-го этажа в Люберцах

В Люберцах 12-летняя девочка чудом осталась жива после падения с 25-го этажа многоквартирного дома. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в доме № 24 на проспекте Гагарина. Ребенок пострадал при падении из окна квартиры на 25-м этаже. Школьницу доставили в центр имени Рошаля. Подробности о ее состоянии пока не известны.

В службе скорой помощи Московской области сообщили, что ребенок был в стабильном состоянии. До прибытия скорой помощи очевидцы укрыли пострадавшую пледами, написал телеграм-канал «Мои Люберцы».

По предварительным данным, девочка упала в сугроб и приземлилась на таз, что, как считают медики, смягчило удар. У пострадавшей выявили сотрясение мозга, ушиб и возможный перелом копчика, а также общее переохлаждение.

Ранее житель Москвы выпал с девятого этажа дома на Медынской улице и выжил. В больнице врачи диагностировали у 39-летнего мужчины компрессионный перелом позвоночника. Один день он провел в реанимации, а затем его выписали.