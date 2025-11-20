Житель Москвы выпал с девятого этажа и остался жив

Житель Москвы во вторник выпал с девятого этажа дома на Медынской улице и выжил. Об этом сообщил MK.RU .

Врачи, обследовав пострадавшего в больнице, выявили у него компрессионный перелом позвоночника. Сутки 39-летний мужчина провел в реанимации, после чего его выписали. Угрозы жизни жителя столицы нет.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. Известно, что мужчина родился в Кемеровской области и работает инженером.

Ранее трехлетний ребенок выпал из окна на десятом этаже 25-этажного дома на улице Удальцова в Москве. Его нашли на козырьке подъезда. При этом младенец выжил, его спустили и передали медикам.