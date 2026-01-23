Девочка-подросток пропала в Красноярске в один день с похищенным сыном бизнесмена

Shot: в один день с сыном бизнесмена в Красноярске пропала 14-летняя девочка

В Красноярске в один и тот же день пропали 14-летняя девочка и сын бизнесмена. Правоохранители проверяют, связаны ли эти два случая, сообщил телеграм-канал Shot .

«Школьница ушла из дома на улице Волочаевской накануне около 15:00, после чего ее никто не видел», — уточнил источник канала.

Дом девочки находится в трех километрах от дома исчезнувшего подростка. Одежда школьницы, указанная в ориентировке, совпадает с тем, что было на человеке, запечатленном камерами рядом с сыном бизнесмена: черная куртка с капюшоном и угги.

Пока нет точных данных о связи между этими случаями. Полиция и волонтеры ищут детей.

Подростка похитили из коттеджного поселка «Серебряный бор». Вместе с ним из сейфа в доме исчезли три миллиона рублей. Позже отец мальчика получил видео, на котором сын попросил выполнить требования похитителей. Прокуратура показала его переписку с похитителями.

Как выяснилось, похищенный в Красноярске подросток — сын влиятельного предпринимателя. В 2025 году бизнесмен вошел в топ-100 богатейших людей города.