Девочка едва не умерла на крыше электрички в Москве

На юге Москвы девочка забралась на крышу электрички и получила удар током. Ребенку удалось выжить, сообщил источник 360.ru.

Помощь медиков потребовалась на платформе станции Чертаново на Павелецком направлении Московской железной дороги в сторону столицы. Девочку 15 лет ударило током на крыше электрички.

На вагоны взбираются так называемые зацеперы. Только в январе в Реутове, Люберцах и Орехово-Зуеве погибли три таких экстремала. В Москве девушка проехала в метро от станции «Петровско-Разумовская» до «Окружной» на автосцепке в хвостовой части поезда и получила пять суток ареста.

Для предотвращения таких случаев проводятся рейды, в Подмосковье о любителях острых ощущений можно сообщить через Telegram-бот «Дороги и транспорт МО».