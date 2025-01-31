Москвичка проехала через тоннель в метро, зацепившись за вагон поезда

Жительницу Москвы, которая проехала через тоннель в метро, зацепившись за вагон, арестовали на пять суток. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным столичной полиции, на станции метро «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии 18-летняя девушка зацепилась за кабину машиниста с хвостовой части электропоезда. Так она проехала через тоннель до станции «Окружная».

Сразу после экстремальной поездки зацепера доставили в отдел полиции. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении. Суд арестовал москвичку на пять суток.

«Позднее выяснилось, что девушка уже попадала в поле зрения сотрудников полиции в 2023 году за проезд тем же способом от станции „Чкаловская“ до станции „Сретенский бульвар“», — добавила Волк.

Ранее с начала 2025 года на железной дороге Московской области погибли три подростка — случаи произошли в Реутове, Люберцах и Орехово-Зуеве. Все трое занимались зацепингом, пояснили в Минтрансе региона.