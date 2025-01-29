Три зацепера погибли на железной дороге в Подмосковье с начала года

С начала 2025 года на железной дороге Московской области погибли три подростка — случаи произошли в Реутове, Люберцах и Орехово-Зуеве. Все трое занимались зацепингом, пояснили в Минтрансе региона.

По данным ведомства, в этом году зацеперы появились на железной дороге несколько раньше обычного. Это связано с аномально теплой погодой.

Чаще всего зацеперами становятся подростки от 13 до 15 лет, но встречаются и дети младше. Опасность представляет не только возможное падение с поезда, но и удар током, который нарушители могут получить, когда поднимаются на крышу поезда. Экстремальное увлечение также может спровоцировать резкое торможение поезда, в результате рискуют получить травмы и тысячи пассажиров состава.

Минтранс Подмосковья призывает родителей обратить внимание на проблему и рассказать детям об опасности зацепинга. Это правонарушение, которое ведет не только к штрафам, но и к смерти.