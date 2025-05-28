Минтранс Подмосковья напомнил о функционале Telegram-бота

Министерство транспорта Московской области запустило Telegram-бот «Дороги и транспорт МО», который поможет жителям региона быстро получать полезную информацию и сообщать о проблемах. Чтобы воспользоваться им, достаточно перейти по ссылке .

«Запустили умного помощника в Telegram с ответами на самые частые вопросы пользователей о дорогах и транспорте, а также включили ссылки на полезные для жителей ресурсы», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

С помощью бота можно узнать все о транспортных и банковских картах «Стрелка» и «Тройка», платных парковках в области, возможностях трудоустройства в «Мострансавто», а также пожаловаться на неполадки или нарушения в общественном транспорте.

Кроме того, он помогает в борьбе с опасным увлечением — зацепингом. В электричках ЦППК уже разместили 832 стикера с QR-кодами, ведущими к боту. Через него пассажиры могут быстро отправить фото, описание и координаты, если заметят зацеперов.