Дети из рехаба в Верхней Пышме рассказали, как их заставляли приседать 500 раз

Дети, которых вывезли из реабилитационного центра в Верхней Пышме, сообщили полицейским о применяемых к ним наказаниях и непростых бытовых условиях. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от 100 до 500 раз либо приседать столько же раз. И лишь после этого наказания с них снимались», — сказал он.

По словам Горелых, подростки жаловались, что им самим приходилось готовить из тех продуктов, которые были в наличии, а поскольку большинство не умели это делать, еда выходила невкусной, иногда подопечные рехаба оставались полуголодными.

Часть детей уже забрали родители: 11 из 22 передали законным представителям под расписку, остальных разместили в соцучреждениях до приезда родных. По данным полиции, у одного из консультантов центра есть судимости за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Ранее силовики сообщили, что в трехэтажном коттедже в поселке Исеть обнаружили детей 10-18 лет, въехавших туда из ХМАО, Кировской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Томска, Иркутска и Ижевска. Следов побоев при осмотре не выявили.

Громкий скандал начался после того, как рехаб накрыли в Дедовске. Там юных пациентов избивали, пытали и морили голодом. Один молодой человек оказался в коме. После начались проверки и в других реабилитационных центрах.

Партия «Новые люди» направила в правительство запрос с предложением системно регулировать рынок немедицинских реабилитационных услуг и ужесточить ответственность за деятельность нелегальных центров. Инициатором выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть введение профессии «аддиктолог-консультант» и разработку соответствующего профстандарта.